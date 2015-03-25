بالصور .. تفاصيل لقاء رئيس الوفد مع مرشحي الحزب بأسيوط

أكد الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد خلال لقائه بقيادات ومرشحي الحزب في المحافظة ، وعدد من لجان الشباب ولجان المرأة ، أن الهدف من لقائي اليوم طرح المشهد السياسى العام ، ومايتعلق بالعملية الانتخابية ، فحكم المحكمة الدستورية إعاد العمليه الانتخابية إلى نقطة الصفر ، بما يستلزم دعوة جديدة للناخبين وإجراءات جديدة على كلاً من المقاعد الفردية والقوائم.

لأن الدعوة القديمة التى صدرت فى 1 يناير2015 ، باطله بعد إلغاء من القوانين التى تنظم العمليه الانتخابيه تم الحكم بعدم دستوريتهما ، وستبدأالعمليه الانتخابيه من بداية دعوة الناخبين مما دفع اللجنة العليا للانتخابات بفتح القيد فى جداول الناخبين لمن بلغ سنه 18عاما وتصحيح أي قيود انتخابية.

وأضاف البدوي أنه صدر قرار من اللجنه العليا للانتخابات بتحديد رموز الوفد ، وهذا قرار مستمر لم يطعن عليه ، وسيظل قائم ورموزنا النخلة والعلم بالنسبه للدائرة ذات المقعد الواحد ، النخلة والدائرة ذات المقعدين تجمع الرمزين والدائرة ذات الثلاث مقاعد النخله والعلم والهلب.

وأشار البدوى إلى أن هناك عدد من الأحزاب والقوى الوطنية ، والمفكريين وأساتذة العلوم السياسية بمشاركة الوفد اجتمعوا وشكلوا لجنه لمراجعة النصوص التشريعية ، وضعوا تصورا يؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي ، وإرسلوا تلك المقترحات الى رئاسة الجمهورية ، ووعدوا من قبل الرئاسة بلقاء معهم لمناقشة رؤيتهم.

وصرح البدوي أن المقترح لم يكن وليد عمل هذه اللجنة ولكن قبل فتح باب الترشيح بحوالي شهرين كلف الرئيس السيسي جريدة الشروق بعمل حوار حول قوانين الانتخابات كما دعا من قبل جريدة الأخبار لعمل مؤتمر حول المؤتمر الا قتصادى ، وعندما حضرنا وأعلن منظموا اللقاء أن الجلسة الختامية سوف يحضرها الرئيس فى فندق الماسه واجتمعنا كأحزاب رئيسية والتيارات الأخرى ، وكان يتم لقاءات منفرده بها بين رئيس تحرير جريدة الشروق ومجموعة العمل التى تعاونه وانتهينا إلى أن قانون الانتخابات الذي جمع بين الفردي ، والقوائم النسبيه ، والفئات التى حددها الدستور على أن يكون 40%للفردي و40%للقوائم النسبية و20%قوائم للفئات التى حددها الدستور.

وذكر البدوى عندما تم دعوة الناخبين دعا الرئيس إلى لقاء الأحزاب و وضع أمامنا بمنتهى الشفافية ، والصدق والصراحة التحديات التى تواجه مصر اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وهى تحديات كبيرة.