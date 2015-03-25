أستاذ كبد: الآثار الجانبية لأدوية فيروس سى الجديدة قليلة

الإنترفيرون اعراضه كثيرة ولا يتحملها معظم المرضى

الريبافيرين يسبب بعض الأعراض الجانبية مثل تكسير كرات الدم

الأعراض الجانبية للسوفالدى قليلة

أكد الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، أن البروتوكولات الجديدة لعلاجات فيروس سى أصبحت قادرة على إحباط تكاثر الفيروس فى أكثر من مرحلة من مراحل التكاثر، بالإضافة إلى قصر فترة العلاج لمدة ثلاثة أشهر فقط وبأعراض جانبية قليلة جدًا مقارنة بالإنترفيرون والريبافيرن .>وقال أستاذ الكبد بمعهد تيودور بلهارس، إن أعراض الإنترفيرون كانت عديدة وكثيرة منها حدوث آلام بالعظام والمفاصل والعضلات، بالإضافة إلى ارتفاع الحرارة والرعشة التى كانت تحدث مع كل حقنة أسبوعية للإنترفيرون، هذا بالإضافة إلى نقص كرات الدم الحمراء ونقص كرات الدم البيضاء والصفائح الدموية الناتج عن إحباط النخاع العظمى مما يجعل المريض يعانى من فقر دم ونقص فى المناعة وسيولة، هذا بالإضافة إلى أن الإنترفيرون كان يحدث أعراضًا جانبية كثيرة مثل الاكتئاب وأحيانًا ارتشاح فى شبكية العين، بالإضافة إلى إثارة الأمراض المناعية المختلفة إذا وجدت مع مرضى فيروس سى.>وأشار إلى أن الريبافيرن كانت أعراضه الجانبية ينتج عنها تكسير كرات الدم الحمراء الذى يؤدى إلى فقر دم وارتفاع نسبة الصفراء فى الدم، بالإضافة إلى الحساسية والحكة والأكزيما وكانت هناك العديد من الموانع التى تمنع أخذ الإنترفيرون والربيافيرين مثل وجود مشاكل فى شبكية العين أو هبوط فى عضلة القلب أو اكتئاب شديد أو نقص فى كرات الدم المختلفة مما كان يجعل الطبيب لا يستكمل كورس العلاج والنتيجة هو حدوث تفاقم فى الحالة وتليف وأورام سرطانية.>وأكد الدكتور هشام الخياط أنه بعد نزول الأدوية الحديثة مثل السوفالدى والأوليسيو والفيكاركس والهارفونى فإن الأعراض الجانبية أصبحت لا تذكر وقليلة جدا والمستقبل الآن للعلاج بهذه الأدوية بدون الإنترفيرون والريبافيرن، وتبدأ بالأعراض الجانبية للسوفالدى والتى تحدث فى نسبة قليلة من المرضى من 3 : 5% وهى الأرق والصداع وأحيانًا حدوث الإسهال والإحساس بالغثيان فى بعض الأحيان ولا يحدث أى أعراض جانبية كبيرة مثلما كان يحدث مع الإنترفيرون من تأثيره على صورة الدم، مضيفًا أن العرض الجانبى الرئيسى فى عقار الأوليسيو هو حدوث حكة جلدية والتهاب بالجلد ناتج عن التعرض للشمس فترات طويلة أو التعرض للحرارة فترات طويلة ولذا ينصح المرضى الذين يتناولون الأوليسيو بعدم التعرض للشمس فترات طويلة أو التعرض للحرارة العالية، كما أن الأوليسيو من المعروف فى بعض الأحيان فى نسبة قليلة من المرضى يرفع ليلا نسبة الصفراء بالدم وهى لا تتجاوز الأسابيع الأولى من العلاج ويحدث بعد ذلك انخفاض مرة أخرى للصفراء بمعدلاتها الطبيعية.

ويضيف: أما الهارفونى والفيكاركس فلا تزيد عن الأعراض الجانبية للسوفالدى من إسهال وإحساس بالقىء لفترة محدودة، بالإضافة إلى الصداع والأرق، كما أن الفيكاركس يتعارض مع بعض الأدوية مثل أدوية الصرع وبعض أدوية القلب وبعض أدوية الإيدز هذا إلى جانب بعض أدوية الأعصاب، ولذا ينصح عند أخذ الفيكاركس والذى يتم تجربته حاليًا وسيتم طرحه قريبًا فى سوق الدواء المصرية لذا لابد من معرفة التاريخ المرضى للمريض حتى لا يحدث أى تعارض للدواء مع الأدوية الأخرى التى يتناولها المريض .

احذر تناول الأدوية التى تتعارض مع السوفالدى

>وحذر من تناول أدوية أو أعشاب مع عقار السوفالدى أو الأوليسيو لعلاج فيروس سى، موضحًا أنه قد تتعارض هذه الأدوية والأعشاب مع أدوية علاجات فيروس سى حيث إن تناول أدوية أو أعشاب قد يفقد مفعول هذه الأدوية.

وقال إن عقارى السوفالدى أو الأوليسيو قد يتعارضا مع بعض الأدوية و بعض الأعشاب التى توجد فى مصر وخارج مصر ولذا لا ينصح بأخذ السوفالدى مع أى أعشاب، كما أن هناك تعارضًا مع دواء الدرن وهو "ريبفامبيسين"، مشيرًا إلى أن بعض أدوية الحموضة تقلل أيضًا من فعالية السوفالدى لذا يجب الحرص واستشارة استشارى الكبد قبل تناول هذه الأدوية حتى لا تتعارض مع عقار السوفالدى ويفقد مفعوله فى التخلص من الفيروس.

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