خبراء: تناول الحبوب يقى من الأمراض المزمنة

كشف علماء أن تناول طبق من الحبوب أو العصيدة يوميا يقى الإنسان من العديد من الأمراض المزمنة.

وأوضح العلماء، بحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن اتباع نظام غذائى تتكون غالبيته من الحبوب والألياف، يقلل من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة بما فيها السرطان وأمراض القلب والجهاز التنفسى والسكر.

وأظهر بحث لكلية هارفارد للصحة العامة، أن تناول متوسط 34 جراما من الحبوب يوميا يقلل بنسبة 17 % من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة.

>