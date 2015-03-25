تأجيل إعادة محاكمة محمد فهمى ومراسلى الجزيرة بـ"خلية الماريوت" لـ22 إبريل

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة المتهم محمد فاضل فهمى، صحفى الجزيرة المخلى سبيله، و6 آخرين من مراسلى الجزيرة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت" لـ22 إبريل للتقرير، وعلى النيابة العامة تسليم جواز السفر إن وجد، وفى حالة فقده، يحرر محضر ويتم استخراج آخر وفقا للإجراءات القانونية.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى الروينى.

وقدمت النيابة العامة، بناءً على قرار المحكمة الصادر بالجلسة الماضية مخاطبة رئيس الشركة المصرية الأقمار الصناعية، بخصوص الحظر على بث قناة الجزيرة.

ومن جانبه أكد المحامى خالد أبو بكر استعداده سماع شهادة المهندس نجيب ساويرس شاهد النفى بالجلسة القادمة حرصا على وقت المحكمة.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.