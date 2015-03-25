الأهلي: لن نشتكي ضغط جدول الدوري بشرط

أكد وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي أن ناديه لن يشتكي من ضغط مباريات جدول الدوري بمجرد استئناف البطولة يوم 30 مارس الجاري.

وقال جمعة: "لدينا مباراة يوم 31 مارس ثم 4 أبريل في دوري الأبطال، تليها مباراتين في الدوري يومي 9 و12 أبريل، جاهزون لخوض مباراة كل 3 أو 4 أيام".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "نعلم أن الجدول سيكون مضغوطا، ولكن الأهلي يضم عدد كبير من اللاعبين، وأتمنى المساواة بين كل الأندية في المعاملة".

وتابع: "سنعاني أيضا من غياب 5 لاعبين في المنتخب الأوليمبي، وكل ما أتمناه فقط أن يعودوا للفريق دون إصابات".

واختتم "الصخرة": "نسعى لعودة النشاط، ولكن دون حماس زائد، بل لا بد التعلم من أخطاء الماضي وعدم تكرار كوارث الملاعب مجددًا، لأن وفاة الجماهير ليس أمرًا سهلاً".

وكانت بطولة الدوري توقفت منذ 8 فبراير الماضي عقب وفاة 22 مشجعا من جماهير الزمالك خارج أسوار ملعب الدفاع الجوي قبل مباراة إنبي.