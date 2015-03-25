حوار – صالح جمعة يحكي لـ في الجول عن ' رخامة ' براهيمي .. وأحلام الليجا

فرض نفسه أساسيا رغم حداثة سنه على زملائه في ناسيونال ماديرا، بعد حصوله على أفضل لاعب في بطولة الأمم الإفريقية للشباب .. وقدم نفسه وثبت أقدامه في البرتغال.

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وحرص FilGoal.com على محاورة النجم الشاب صاحب الـ21 عاما، الذي لعب 41 مباراة بقميص ناسيونال ماديرا سجل هدفين وصنع سبعة.

وانتقل صالح من إنبي إلى ناسيونال ماديرا منذ يناير 2014 ومنذ حينه وهو يرتدي القميص الأبيض والأسود.

والتالي نص حديثه مع FilGoal.com ..

- نرحب بك صالح جمعة، وفي البداية كيف انتقلت إلى الدوري البرتغالي؟

عندما تلقيت عرضا من ناسيونال فكرت كثيرا، ووجدت أنه ماديا رائع بالإضافة إلى أنه فريق يشارك في الدوري الأوروبي، والدوري البرتغالي جيد، فوافقت.

- كيف تم استقبالك، وهل حصلت على وعد بالمشاركة أساسيا؟

استقبالي كان رائعا من الجميع، والمعاملة ممتازة لأن المدرب كان يعرفني خاصة بعد حصولي على أفضل لاعب في إفريقيا تحت 21 عاما.

ولم أحصل على وعد بالمشاركة أساسيا، ولكني اجتهدت وقدمت مباريات جيدة جعلتني أحجز موقعي في التشكيل.

- وما هو أفضل مركز لك تفضله؟

أجيد اللعب في وسط الملعب، ولكنني أفضل مركز 10، "صانع ألعاب".

- ومن هو "أرخم" لاعب واجهته في الدوري البرتغالي؟

ياسين براهيمي نجم الجزائر وبورتو البرتغالي هو "أرخم" اللاعبين الذين واجهتهم، بسبب مهارته وسرعته.

ملخص ما قدمه الثنائي علي غزال وصالح جمعة أمام بورتو

- مجاورتك لعلي غزال في فريق ناسيونال، هل هذا يؤثر على علاقتك بباقي زملائك في الفريق؟

علاقتي بعلي غزال مميزة عن باقي اللاعبين بالطبع، وهذا لأننا مصريين بالإضافة إلى أن شخصيته مميزة عنهم، ولكن لا تؤثر على علاقتي بزملائي.

- هل شعرت في لحظة أنك لا تستطيع الاستمرار وتريد العودة إلى مصر؟

دائما ما أشعر بهذا الإحساس، ولكن البقاء في أوروبا أفضل لكي أتطور بجانب استمرار المسابقة بعكس مصر فالبطولة متوقفة هنا وغير مستقرة.

- من هو مثلك الأعلى محليا وعالميا؟

مثلي الأعلى في مصر هو حسام غالي قائد الأهلي، وعالميا هو أندرياس إنيستا نجم برشلونة.

- وماذا عن طموحاتك؟

الاستمرار في أوروبا أطول وقت ممكن، والانتقال لفريق أفضل بجانب اللعب في دوري أبطال أوروبا.. وأحلم باللعب في الدوري الإسباني.

- إذا قررت العودة إلى مصر، فأين ستعود .. الأهلي أم الزمالك أم إنبي؟

إنبي إن شاء الله.

- وماذا عن الفارق بين التدريب في مصر (إنبي)، والبرتغال (ناسيونال ماديرا)؟

الفارق ليس كبيرا، ولكن فعلا هناك التزام واضح، بجانب التدريبات في الجيم يوميا بالإضافة إلى قوة التدريب نفسه عن مصر.

- إذن من هو المدرب الذي شعرت معه بتطور مستواك للأفضل؟

كابتن هاني رمزي، لأنه من أفضل المدربين الذين شعرت بالتطور معهم وكانت أفضل فتراتي، كما أنه يحب لاعبي وسط الملعب نظرا لمركزه.

- هل تشجع ريال مدريد أم برشلونة؟

(يجيب بضحكة ساخرة، بعد الفوز على ريال مدريد) برشلونة.

- أخيرا، هل تعرضت لموقف طريف مع المعجبات؟

أجاب ضاحكا، المعجبات جميلات للغاية في البرتغال.