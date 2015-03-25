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تنفيذ 20 حكم و قرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج‎

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تنفيذ 20 حكم و قرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج‎ تنفيذ 20 حكم و قرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج‎

اللواء إبراهيم صابر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، من تنفيذ عدد 20 حكم وقرار قضائي وإداري بدائرة المديرية بيانهم كالتالي، أولاً قسم شرطة جرجا ، تم تأمين إزالة عدد ” 6 ” حكم وقرار قضائي ، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 769 إداري القسم لسنة 2015 .

ثانياً مركز شرطة أخميم ، تم تأمين تنفيذ عدد “6 ” حكم قضائي ، وتأمين مديرية المساحة أثناء إجراء فصل حد بدائرة المركز ، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 1401 إداري المركز لسنة 2015.

ثالثاً مركز شرطة طهطا ، تم تأمين تنفيذ عدد “6 ” حكم قضائي ، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 1245 إداري المركز لسنة 2015.

رابعاً ، قسم شرطة ثان سوهاج ، تم تأمين تنفيذ عدد ” 1 ” حكم قضائي ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1167 إداري القسم لسنة 2015.

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