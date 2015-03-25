تنفيذ 20 حكم و قرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، من تنفيذ عدد 20 حكم وقرار قضائي وإداري بدائرة المديرية بيانهم كالتالي، أولاً قسم شرطة جرجا ، تم تأمين إزالة عدد ” 6 ” حكم وقرار قضائي ، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 769 إداري القسم لسنة 2015 .

ثانياً مركز شرطة أخميم ، تم تأمين تنفيذ عدد “6 ” حكم قضائي ، وتأمين مديرية المساحة أثناء إجراء فصل حد بدائرة المركز ، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 1401 إداري المركز لسنة 2015.

ثالثاً مركز شرطة طهطا ، تم تأمين تنفيذ عدد “6 ” حكم قضائي ، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 1245 إداري المركز لسنة 2015.

رابعاً ، قسم شرطة ثان سوهاج ، تم تأمين تنفيذ عدد ” 1 ” حكم قضائي ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1167 إداري القسم لسنة 2015.