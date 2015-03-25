محاكمة وكيل وزارة الإسكان و 6 مسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة

أمرت المستشارة هدى ناصف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، بإحالة وكيل وزارة الإسكان ، و 6 مسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة للمحاكمة لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

و أكدت تحقيقات المستشارة رانيا الحسيني ، أن عبدالرحمن محمد السيد وكيل وزارة الإسكان بوصفه عضو اللجنة الفنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أغفل إثبات ما يفيد أن طرح مناقصة للمرة الثانية بشأن مشروع شبكة كهرباء جنوب الأكاديمية هو خصماً من مستحقات شركة العبد للمقاولات ’ الأمر الذي ترتب عليه صرف قيمة الأعمال من موازنة جهاز القاهرة الجديدة ، وليس خصماً من مستحقات شركة العبد للمقاولات.

وتبين أن نبيل محمد مهدي مدير إدارة المشروعات بجهاز مدينة القاهرة الجديدة وداليا فؤاد عبدالسميع وهبة عزب أحمد ’ المهندستان بالجهاز أغفلوا تضمين مذكرة إعادة الطرح ما يفيد أن القيمة خصماً من مستحقات شركة العبد للمقاولات مما أدى إلى صرفها من موازنة جهة عملهم.

وجاء بأوراق القضية أن بسيوني أحمد غلوش مدير الإدارة المالية بالجهاز ومحمد رمضان عبدالله ومدحت عبدالمنعم طلبة ’ المهندسين بالجهاز ’ أثبتوا بمحضر الإستلام الإبتدائي لشبكة كهرباء جنوب الأكاديمية تاريخ التسليم سابق على التسليم الفعلي بـ 3 سنوات مما ترتب عليه بدء سريان مدة الضمان قبل موعدها الفعلي وصرف قيمة المستخلص الختامي للشركة المنفذة قبل إستلام الشبكة نهائياً ، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.

تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين واحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.