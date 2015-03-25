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ضبط شخصين لتصرفهم في 6 طن سولار وبيعها بالسوق السوداء بسوهاج‎

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ضبط شخصين لتصرفهم في 6 طن سولار وبيعها بالسوق السوداء بسوهاج‎ ضبط شخصين لتصرفهم في 6 طن سولار وبيعها بالسوق السوداء بسوهاج‎

تمكن ضباط إدارة مباحث بسوهاج بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي من ضبط كلاً من “ماهر علي محمد السيد” ، 45 سنة مسئول طلمبة سولار بدون ترخيص ، ويقيم الحريزات الغربية ، دائرة مركز المنشاه ، لإدارته عدد “2″ طلمبة سولار بدون ترخيص وتصرفه في عدد 2 طن سولار وبيعها بالسوق السوداء.

و تحرر عن ذلك المحضر رقم “3805″ جنح مركز المنشاه لسنة 2015.

و “حموده حسن حسين سليمان” 55 سنة مسئول طلمبة سولار بدون ترخيص ، ويقيم الكوامل قبلي ، دائرة مركز المنشاه ، لإدارته طلمبة سولار بدون ترخيص وتصرفه في عدد 4 طن سولار وبيعها بالسوق السوداء ،و تحرر عن ذلك المحضر رقم “3804″ جنح مركز المنشاه لسنة 2015،واعترف المتهمون بحيازتهما للمضبوطات بقصد التربح.

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