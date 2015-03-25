ضبط شخصين لتصرفهم في 6 طن سولار وبيعها بالسوق السوداء بسوهاج‎

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بسوهاج بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي من ضبط كلاً من “ماهر علي محمد السيد” ، 45 سنة مسئول طلمبة سولار بدون ترخيص ، ويقيم الحريزات الغربية ، دائرة مركز المنشاه ، لإدارته عدد “2″ طلمبة سولار بدون ترخيص وتصرفه في عدد 2 طن سولار وبيعها بالسوق السوداء.

و تحرر عن ذلك المحضر رقم “3805″ جنح مركز المنشاه لسنة 2015.

و “حموده حسن حسين سليمان” 55 سنة مسئول طلمبة سولار بدون ترخيص ، ويقيم الكوامل قبلي ، دائرة مركز المنشاه ، لإدارته طلمبة سولار بدون ترخيص وتصرفه في عدد 4 طن سولار وبيعها بالسوق السوداء ،و تحرر عن ذلك المحضر رقم “3804″ جنح مركز المنشاه لسنة 2015،واعترف المتهمون بحيازتهما للمضبوطات بقصد التربح.