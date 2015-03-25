يوسف زيدان : البخاري “شاف الغلب” لضبط سند الحديث .. ومَن ينتقده “جاهل وتافه”

قال الدكتور يوسف زيدان أن الحملة ضد الإمام البخاري غير مفهمومة وتصدر عن “جاهل مسكين” . وذلك في إشارة إلى سلسلة حلقات سجلها اسلام بحيري – على قناة القاهرة والناس تتحدث عن الأحاديث الواردة في “البخاري” .

وقال زيدان إن الإمام البخاري كان يتتبع السند فقط ولم يكن له علاقة بالمتن ومحتوى الحديث ، مشيرا إلى أن البخاري اتجه لهذه الخطوة لكثرة “الدس” في كتب الحديث ، ومن ثم قضى البخاري عمره و”شاف الغلب” ليعمل بالحديث .

وتابع : “على الأقل البخاري ومسلم وغيره لا يستحقون في هذا الزمن الردئ واحد جاهل مسكين يجي بعد 1200 سنة يقعد امام كاميرا وناس تافهة زيك وتقول البخاري جاهل .. ياسيدي البخاري يضبط السند وليس له علاقة بالمتن .. هو خلص مشكلة كانت موجودة في وقته ” .