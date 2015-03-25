أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

يوسف زيدان : البخاري “شاف الغلب” لضبط سند الحديث .. ومَن ينتقده “جاهل وتافه”

Google+ Print
يوسف زيدان : البخاري “شاف الغلب” لضبط سند الحديث .. ومَن ينتقده “جاهل وتافه” يوسف زيدان : البخاري “شاف الغلب” لضبط سند الحديث .. ومَن ينتقده “جاهل وتافه”

 

قال الدكتور يوسف زيدان أن الحملة ضد الإمام البخاري  غير مفهمومة وتصدر عن “جاهل مسكين” . وذلك في إشارة إلى سلسلة حلقات سجلها اسلام بحيري – على قناة القاهرة والناس تتحدث عن الأحاديث الواردة في “البخاري” .

وقال زيدان إن الإمام البخاري كان يتتبع السند فقط ولم يكن له علاقة بالمتن ومحتوى الحديث ، مشيرا إلى أن البخاري اتجه لهذه الخطوة لكثرة “الدس” في كتب الحديث ، ومن ثم قضى البخاري عمره و”شاف الغلب” ليعمل بالحديث .

وتابع : “على الأقل البخاري ومسلم وغيره لا يستحقون في هذا الزمن الردئ واحد جاهل مسكين  يجي بعد 1200 سنة يقعد امام كاميرا وناس تافهة زيك وتقول البخاري جاهل .. ياسيدي البخاري يضبط السند وليس له علاقة بالمتن .. هو خلص مشكلة كانت موجودة في وقته ” .

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا