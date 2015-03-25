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سقوط 9 هاربين من أحكام قضائية وإزالة 30 حالة تعد على الأراضى بالمنوفية

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سقوط 9 هاربين من أحكام قضائية وإزالة 30 حالة تعد على الأراضى بالمنوفية سقوط 9 هاربين من أحكام قضائية وإزالة 30 حالة تعد على الأراضى بالمنوفية
شنت مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تحت إشراف اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، واللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، أسفرت عن ضبط 9 متهمين، هاربين من أحكام قضائية فى جنايات مخدرات وحيازة بمراكز "الباجور، أشمون، شبين الكوم"، هاربين من أحكام فى جنايات حيازة مخدرات وحيازة سلاح بدون تراخيص بينهم هارب من المؤبد ويدعى وحيد على السواق فى جناية قتل.

من ناحية أخرى، لقى عامل بقرية الكتامية التابعة لمركز الباجور، مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة على عمود إنارة، تم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور يفيد بمصرع "حامد حمدان عبد الباقى" 35 عاما ومقيم قرية الكتامية التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، إثر سقوطه من أعلى سقالة على عمود إنارة، نتيجة اختلال توازنه، تم نقله إلى المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة الصعق بالكهرباء، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة تمكنت خلالها من إزالة 30 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف بمركز أشمون تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية عبارة عن مبانٍ خرسانية وأخرى بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة 3 أفدنة.

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مصر 365