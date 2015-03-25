إحالة سائق سيارة حادث مصرع طفلين وإصابة 18 على طريق العاشر لمحاكمة عاجلة

قرر المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، إحالة سائق الحادث الذى أسفر عن مصرع طفلين وإصابة 18 آخرين، بطريق "القاهرة – العاشر من رمضان بالشرقية" لمحاكمة عاجلة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم أول العاشر من رمضان، يفيد انقلاب سيارة محملة بعدد من عمال المزارع أغلبهم أطفال فى الحادية عشرة من العمر بطريق "القاهرة- العاشر"، فتم إخطار سيارات الإسعاف للتوجه لمكان الحادث ونقل المصابين للمستشفيات القريبة.

وتبين من التحريات الأولية، وفاة طفلين وإصابة 18 آخرين بينهم 6 إناث بكدمات وكسور.. وذلك أثناء انقلاب السيارة أثناء نزولها من الكوبرى، وتبين أنها محملة بعدد من عمال المزارع بالأجر اليومى.