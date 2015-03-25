أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحالة سائق سيارة حادث مصرع طفلين وإصابة 18 على طريق العاشر لمحاكمة عاجلة

Google+ Print
إحالة سائق سيارة حادث مصرع طفلين وإصابة 18 على طريق العاشر لمحاكمة عاجلة إحالة سائق سيارة حادث مصرع طفلين وإصابة 18 على طريق العاشر لمحاكمة عاجلة
قرر المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، إحالة سائق الحادث الذى أسفر عن مصرع طفلين وإصابة 18 آخرين، بطريق "القاهرة – العاشر من رمضان بالشرقية" لمحاكمة عاجلة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم أول العاشر من رمضان، يفيد انقلاب سيارة محملة بعدد من عمال المزارع أغلبهم أطفال فى الحادية عشرة من العمر بطريق "القاهرة- العاشر"، فتم إخطار سيارات الإسعاف للتوجه لمكان الحادث ونقل المصابين للمستشفيات القريبة.

وتبين من التحريات الأولية، وفاة طفلين وإصابة 18 آخرين بينهم 6 إناث بكدمات وكسور.. وذلك أثناء انقلاب السيارة أثناء نزولها من الكوبرى، وتبين أنها محملة بعدد من عمال المزارع بالأجر اليومى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365