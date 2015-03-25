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القبض على 3 من كبار موظفى آثار الأقصر لاتهامهم باختلاس 189 ألف جنيه

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القبض على 3 من كبار موظفى آثار الأقصر لاتهامهم باختلاس 189 ألف جنيه القبض على 3 من كبار موظفى آثار الأقصر لاتهامهم باختلاس 189 ألف جنيه
تمكنت مباحث الأموال العامة بالأقصر، من ضبط 3 من كبار موظفى الآثار بالمحافظة، لاتهامهم باختلاس أكتر من 189 ألف جنيه، عن طريق تزوير وتحرير استمارات صرف مرتبات العاملين بأسماء وهمية.

تلقى اللواء حسام المناوى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، إخطارا من العميد أحمد شتا، رئيس المباحث الجنائية، بورود معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة أكدتها التحريات تؤكد أن كلا من "عبدالناصر. ع. م" 51 سنة، مدير شئون العاملين بهيئة آثار العليا بالأقصر و"يوسف. أ. ع" 59 سنة – مراقب حسابات بهيئة آثار مصر العليا بالأقصر، و"مجاهد. ع. ع" 55 سنة مندوب صرف بهيئة آثار مصر العليا بالأقصر، قاموا باختلاس مال عام قدره (189,435) جنيه مصرى، عن طريق التزوير فى محرر رسمى لتحرير استمارات صرف مرتبات لموظفين بأسماء وهمية بهيئة آثار مصر العليا لمدة ثلاثة شهور.

وعلى الفور أمر مدير الامن بتشكيل مأمورية من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة العقيد الحسينى فاروق، مفتش مباحث المديرية، تمكنت من ضبط المذكورين، وتبين عدم وجود استمارات الصرف الخاصة بالشهور الثلاثة، فتم إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات والذى قام بالتحفظ على استمارة مرتبات وشيك الصرف لشهر مارس 2015 بمعرفته، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بارتكابهم الواقعة بقصد الاختلاس، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تتولى التحقيقات.

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مصر 365

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