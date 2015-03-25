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قذاف الدم : قيادات عسكرية متخصصة انضمت للجيش الليبى

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قذاف الدم : قيادات عسكرية متخصصة انضمت للجيش الليبى قذاف الدم : قيادات عسكرية متخصصة انضمت للجيش الليبى
دعا أحمد قذاف الدم، المبعوث الشخصى السابق للعقيد الليبى الراحل معمر القذافى وابن عمه، القمة العربية التى ستعقد خلال أيام فى منتجع شرم الشيخ بمصر للتدخل لإنقاذ ليبيا "قبل فوات الأوان".

وانتقد فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الأربعاء بشدة هجوم دول غربية كبرى على "البرلمان الشرعي" فى بلاده، بالتزامن مع "محاولات يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون" للتوفيق بين الفرقاء.

وقال قذاف الدم بشأن معلومات عن انضمام قيادات عسكرية كبيرة للجيش الليبى الوطنى مؤخرا إنه "بدأت بالفعل عودة أعداد كبيرة من العسكريين للانضمام إلى القوات المسلحة، ومن بينهم ضباط متخصصون"، وتوقع أن يكون لهذا تأثيره على سير المعارك على الأرض فى الوقت الراهن.

وقلل من شأن جلسات الحوار التى تقودها الأمم المتحدة، وقال إن محاولات الحوار هذه معظمها مجرد تجميع لمجموعات قد لا تملك السيطرة إلا على بعض الشوارع أو الأماكن أو بعض الحوارى فى المدن وتريد أن تقنع الناس بأن هذا هو الحل.

وشدد على أن "الحل فى يد الليبيين، وليس فى يد ليون ولا فى يد الأمم المتحدة ولا غيرها".

وقال إن "الليبيين قادرون على القيام بواجبهم تجاه الوطن فى هذه المرحلة الحاسمة فى تاريخ ليبيا. . وكما نقول دولة الباطل ساعة وهى الآن تنحسر وفى الدقائق الأخيرة".
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