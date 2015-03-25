بدء إعادة محاكمة محمد فهمى و6 من مراسلى الجزيرة بـ"خلية الماريوت"

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة المتهم محمد فاضل فهمى، صحفى الجزيرة المتهم المخلى سبيله، و6 آخرين من مراسلى الجزيرة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".

فى البداية أكد رئيس المحكمة ورود كتاب رئيس مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون بخصوص تشكيل لجنة ثلاثية فنية يكون اختصاصها فحص وتفريغ أحراز قضية "خلية الماريوت" وبيان عما إذا كان قد أدخل عليها مواد فيلمية، وبيان ماذا كانت تبث أخبار مغلوطة من عدمه، ثم سلمت أعضاء اللجنة 7 مظاريف وحلفتهم اليمين وحددت شهرا من تاريخ اليوم لتقديم تقريرها.

ومن جانبه أثبت خالد أبو بكر دفاع الصحفى محمد فهمى إثبات أن اللجنة قد تسلمت 7 أسطوانات غير محددة السعة.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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