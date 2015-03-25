احتراق سيارة ميكروباص ودراجة بخارية فى كفر الدوار بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق شب بإحدى السيارات الميكروباص، وامتد إلى دراجة بخارية بمنطقة بولس بكفر الدوار.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث، حيث تبين نشوب حريق بالسيارة رقم 6643 رحلات إسكندرية "ميكروباص" ملك يوسف رمضان يوسف أبو العنين 35 سنة سائق، وذلك أثناء سيرها بناحية الصباغة دائرة القسم وامتدت النيران للدراجة البخارية رقم "3947 س أ و" ملك عماد لمعى فوزى 31 سنة عامل ومقيم العصافرة بالإسكندرية، فتمت السيطرة عليه وتحرر عن ذلك المحضر 1416 / 2015 إدارى قسم كفر الدوار.

وعلى جانب آخر تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 75 طربة لمخدر الحشيش تزن حوالى 7.500 كيلو جرام، داخل مخزن سرى فى السيارة رقم "ى ج ف 612" ملاكى القاهرة ماركة شيفرولية أفيو سوداء اللون، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.