سقوط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير تراخيص سيارات النقل

نجح رجال مباحث الإدارة العامة للمرور فى القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ترخيص مركبات النقل الخفيف والثقيل بإدارات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية بموجب مستندات مزورة، والذى تبين أن العصابة تضم 3 تجار سيارات وخردة يقومون بجلب السيارات النقل مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا وإعطائها لشريكهم الموظف مسئول التراخيص، لإثبات البيانات التى تم الحصول عليها وإيهام إدارات المرور المختلفة بصحة تلك المزادات ثم يعملون على تراخيص السيارات وبيعها ويتقاسمون تلك المبالغ فيما بينهم.

بداية الكشف عن تفاصيل الواقعة بدأت عقب أن أكدت تحريات رجال إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابى بترخيص العديد من مركبات النقل الخفيف والثقيل بإدارات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية ( القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الدقهلية ) بموجب أوراق لوطات مزادات مزورة منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية، وتمكنوا من ترخيصها بموجب تلك المستندات المزورة.

وأكدت التحريات أن عناصر التشكيل ضم كلا من محمد. ع. م 51 سنة تاجر سيارات وخردة – ومقيم بمحافظة القاهرة، وله محل إقامة أخر بمحافظة الجيزة – سبق إتهامه والحكم عليه فى عدد 15 قضية ( نصب، تبديد، تزوير، إستيلاء ).. ( زعيم التشكيل )، وسيد. ب. ب 35 سنة تاجر سيارات وخردة – ومقيم بمحافظة القاهرة، وله محل إقامة آخر بمحافظة الجيزة – سبق إتهامه والحكم عليه فى عدد 2 قضية ( نصب وتبديد، تزوير وإستيلاء ).. ( زوج نجلة الأول ) وسمير ى.س – 41 سنة تاجر سيارات وخردة – ومقيم بمحافظة الشرقية – سبق إتهامه والحكم عليه فى عدد 4 قضايا أخرهم قضية (تزوير واستيلاء) وشريف م.ل 53 سنة موظف – ومقيم بمحافظة الغربية، سبق اتهامه والحكم عليه فى قضية (تزوير واستيلاء).

ومن خلال التحريات تبين أن المتهمين الأول والثانى والثالث يقومون بجلب السيارات النقل مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا ورفع أرقام الشاسيهات والمحركات الخاصة بها وإعطائها للمتهم الرابع، والذى يقوم مستغلًا صفته الوظيفية كمسئول التراخيص، بالاستيلاء على أوراق لوطات مزادات من عهدة الشركة وإثبات البيانات التى تم الحصول عليها من المتهمين، وذلك لإيهام إدارات المرور المختلفة بصحة تلك المزادات ثم اتخاذ إجراءات الدورة المستندية لتلك الأوراق، وعقب ذلك يقوم المتهمون الأول والثانى والثالث بترخيص تلك السيارات بوحدات المرور المختلفة وبيعها لأشخاص حسنى النية مقابل الثمن الفعلى للسيارات بحيث يتقاسم جميع المتهمين تلك المبالغ فيما بينهم.

وتمكن رجال إدارة البحث الجنائى من تحديد 14 ملف لسيارات تم ترخيصها بإدارات المرور المختلفة بموجب مستندات مزورة تم ضبطها وتبين أن بياناتها مزورة، وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كل التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن الشرقية والغربية وقطاع مصلحة الأمن العام تم ضبط المتهمين الثالث والرابع وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط الهاربين.