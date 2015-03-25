إيداع محمد فهمى ومراسلى الجزيرة قفص الاتهام فى إعادة محاكمتهم بـ"خلية الماريوت"

أودع محمد فهمى، صحفى الجزيرة، وباقى المتهمين المخلى سبيلهم، منذ قليل، القفص الزجاجى، لبدء إعادة محاكمتهم، اليوم الأربعاء، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".

وصل المتهمون المخلى سبيلهم باكرا، كما وصلت هيئة الدفاع عنهم، وعلى رأسهم خالد أبو بكر وطاهر أبو النصر، وشهدت القاعة حضورا كثيفا من وسائل الإعلام المصرى والأجنبى، وحضر السفير الكندى ووفد من السفارة، كما حضرت الصحفية مروة عمارة خطيبة المتهم محمد فهمى صحفى الجزيرة.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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