"مباحث الأحكام" تنجح فى تنفيذ 24 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء زكى حسام الدين مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، حملة تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت الحملات، التى تمت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمضاعفة جهود تنفيذ الأحكام بإستهداف الهاربين من أحكام الجنايات والجنح الهامة للحد من نشاطهم، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 24279 حكم قضائى متنوع، وشملت تلك الأحكام 299 حكم جناية و11688 حكم حبس جزئى و2122 حكم حبس مستأنف و7781 حكم غرامة و2389 حكم مخالفة.

من ناحية أخرى، استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة، التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط ( 99 ) قطعة سلاح نارى عبارة و797 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وضبط ( 198 ) قطعة سلاح أبيض.

ونجحت الحملات فى إستهداف البؤر الإجرامية ( ببحيرة المنزلة دائرة مركزى شرطة المطرية والمنزلة بمحافظة الدقهلية، ونجع سبع بدائرة مركز شرطة أسيوط بمحافظة أسيوط) بعدة حملات أسفرت عن ضبط بندقية آلية وطبنجة وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت ( 1,500 كيلو وتنفيذ 320 حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط 246 متهما فى قضية مخدرات وتم ضُبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 40,939 كيلو وكمية من مخدر الحشيش وزنت 20,676 كيلو وكمية من مخدر الهيروين وزنت (1,873 كيلو) وكمية من مخدر الأفيون وزنت ( 1,224 كيلو و8585 قرصا مخدرا).

وتمكنت الحملات من ضبط ( 3 ) تشكيلات عصابية ضموا ( 10 ) متهمين ارتكبوا (11) حادث سرقة متنوعة وضبط (50) متهم هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، ( 6 ) مراقبين هاربين وضبط ( 7 ) متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم (2 فرد محلى الصنع، 5 قطعة سلاح أبيض) وضبط ( 773 ) دراجة بخارية مخالفة وضبط ( 5 ) سيارات مُبلغ بسرقتها.