3 موظفين بهيئة آثار مصر العليا بالأقصر يختلسون 190 ألف جنيه

ألقت قوات الشرطة بالأقصر القبض علي ثلاثة موظفين بهيئة آثار مصر العليا ، بتهمة اختلاس نحو 190 ألف جنيه ، و التزوير في محرر رسمي لتحرير استمارات صرف مرتبات لموظفين بأسماء وهمية لمدة ثلاث شهور.

تلقي اللواء حسام المناوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر ، إخطارا من العميد عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي بأنه قد وردت معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة ، أكدتها التحريات مفادها قيام كلا من” عبدالناصر ع م” يبلغ 51 عاما، مدير شئون العاملين بهيئة آثار مصر العليا بالأقصر مقيم نجع الطويل الكرنك الجديد الأقصر و “يوسف أ ع” 59 عاما ، مراقب حسابات بهيئة آثار مصر العليا بالأقصر ، مقيم بشارع أمين خضري متفرع من شارع أحمد عرابي بمدينة الأقصر ، و”مجاهد ع ع” يبلغ 55 عاما ، ويعمل مندوب صرف بهيئة آثار مصر العليا بالأقصر مقيم نجع عمر حسين الكرنك الجديد بمدينة الأقصر باختلاس مال عام قدره “189,435″ جنيه مصري ، و التزوير في محرر رسمي لتحرير استمارات صرف مرتبات لموظفين بأسماء ، وهمية بهيئة آثار مصر العليا لمدة ثلاث شهور.

و علي الفور أمر مدير أمن الأقصر بتدبير مأمورية تحت إشراف العميد عصام الدسوقي من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة العقيد الحسيني فاروق مفتش مباحث المديرية تمكنت من ضبط المذكورين ، و تبين عدم وجود استمارات الصرف الخاصة بالشهور الثلاثة و تم إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات ، والذي قام بالتحفظ علي استمارة مرتبات ، وشيك الصرف لشهر مارس 2015 بمعرفته.

و بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اقروا بارتكابهم الواقعة بقصد الاختلاس و تحرر عن ذلك المحضر رقم “3173″ جنح قسم شرطة الاقصر لسنة 2015 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.