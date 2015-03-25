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وزير الخارجية اليمني : تأجيل تدخل دول الخليج لمواجهة الحوثي خطر

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وزير الخارجية اليمني : تأجيل تدخل دول الخليج لمواجهة الحوثي خطر وزير الخارجية اليمني : تأجيل تدخل دول الخليج لمواجهة الحوثي خطر

وزير الخارجية اليمني رياض ياسين

قال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين إن تأجيل تدخل دول الخليج العربية لإنقاذ اليمن سيكون أكثر كلفة من تدخلها في هذا الوقت “الحساس″.

وأوضح في تصريحات لصحيفة (الوطن) نشرتها الأربعاء أن “دول الخليج مقتنعة بأن اليمن سيشهد كارثة كبرى إذا ترك الحبل على الغارب للانقلاب ونصيره علي عبدالله صالح”، مؤكدا وجود حاضنة شعبية كبرى لذلك التدخل.

وحول نقل الحوار إلى الدوحة، قال: “حتى الآن نعلم أن الحوار في الرياض، ونقله إلى الدوحة مقترح للمبعوث الأممي لليمن قيد الدرس″.

وشن الوزير هجوما كاسحا على الجمهورية الإيرانية، وقال إنها “ستضع يدها على كامل اليمن فيما لو تأخرت دول الخليج عن التدخل حتى ولو عسكريا لإنقاذ البلاد من قبضة جماعة أنصار الله المنقلبة، ونصيرها الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح”.

واتهم حزب الله اللبناني بالتدخل في الأزمة اليمنية، وقال: “إنه ضمن كماشة تريد إيران عبرها خنق دول مجلس التعاون الخليجي”.

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