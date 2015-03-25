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منتجعات جنوب سيناء تستقبل 599 سائحا عبر منفذ طابا البرى

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منتجعات جنوب سيناء تستقبل 599 سائحا عبر منفذ طابا البرى منتجعات جنوب سيناء تستقبل 599 سائحا عبر منفذ طابا البرى
أكد العميد عصام خضر، مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن المنتجعات السياحية استقبلت اليوم، الأربعاء، 599 سائحاً قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى، فى طريقهم لقضاء إجازاتهم بمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ.

فيما غادر المنفذ 713 سائحا، كما استقبلت جزيرة فرعون 79 سائحا، واستقبل ميناء نويبع 427 راكبا و182 معتمرا على متن 4 باصات سياحية و71 براد و19 شاحنة وسيارة، كما غادر الميناء 1510 راكبين و680 معتمرا على متن 15 باص سياحى و79 براد و39 شاحنة و5 سيارات ملاكى.

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