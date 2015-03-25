انفجار شديد في “قضاء الريحانية التركي” قرب الحدود مع سوريا

وقع انفجار شديد في أرض خالية بقضاء ريحانية، التابع لولاية هاطاي، جنوبي تركيا، قرب الحدود مع سوريا.

وأدى الانفجار إلى تشكل حفرة واسعة، ولم يُسفر عن خسائر في الأرواح، حسب المعلومات الأولية، فيما توجهت فرق من قوات الأمن لتفقد موقع الحادث.

وذكر بيان، نُشر في الموقع الرسمي للولاية على الإنترنت، أن الانفجار وقع فجر اليوم الأربعاء، وأنه ناجم عن سقوط ” مادة متفجرة/ ذخيرة عسكرية” يعتقد أن مصدرها الأراضي السورية.

وأشار البيان إلى إصابة شخصين بجروح خفيفة، مع تعرض بعض المنازل القريبة من الموقع إلى خسائر مادية بسيطة، موضحًا أن التحقيق بخصوص الحادث مستمر.

وسبب الانفجار حالة من الخوف الشديد لدى سكان المنطقة المحيطة، حيث تطايرت الأحجار إلى المناطق المجاورة.

واتخذت قوات الأمن تدابير واسعة في المنطقة القريبة من الحدود مع سوريا.