ضبط مدرس إخواني مطلوب في 6 قضايا بطهطا بسوهاج‎

تمكن ضباط مباحث مركز طهطا بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام بسوهاج مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن استهدفت عناصر تنظيم الأخوان الإرهابي عن ضبط المدعو “محمد محمود علام حسانين” يبلغ 48 عاما ، ويعمل مدرس ويقيم بناحية “شطوره” دائرة المركز والصادر ضده ضبط وإحضار في عدد 6 قضايا.

وذلك لانتمائه لتنظيم الإخوان الإرهابي ، ومحاولة أحياء نشاطهم والإعداد إلي المسيرات المناهضة ضد مؤسسات الدولة حيث أن المذكور من العناصر القيادية للتنظيم الإرهابي ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده ، وعرضه علي النيابة العامة.