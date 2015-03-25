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محافظ المنيا يشهد حفل الطائفة الإنجيلية لتأبين “شهداء سمالوط”

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محافظ المنيا يشهد حفل الطائفة الإنجيلية لتأبين “شهداء سمالوط” محافظ المنيا يشهد حفل الطائفة الإنجيلية لتأبين “شهداء سمالوط”

صلاح الدين زيادة

شهد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا ، الحفل الذي أقامته رابطة الإنجيلين بمصر التابعة للطائفة الإنجيلية، وذلك لتأبين شهداء الإيمان والوطن من أبناء سمالوط ضحايا مذبحة داعش في ليبيا.

و كرم المحافظ الدكتور القس سمير صادق راعي خدمة تشجيع الرعاة وتدريب القادة ، والدكتور القس سامح سمير مسئول الخدمة خلال الحفل أسر الشهداء ، وقدم لهم درعا يحمل صورة كل شهيد.

وحضر الحفل عبدالناصر الدمياطي السكرتير العام للمحافظة ،وعدد من القيادات الشعبية والأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن الله سبحان وتعال شاء أن يوحد الشعب كله ، وأن يبعث رسالة للعالم تؤكد أن هذا الشعب من الصعب كسر إرادته ، وقال إن كانت ولازالت قوية وسيتم تعمير ليبيا الشقيقة ، والعراق وسوريا بعرق أبنائنا المصريين، ووجه حديثه لأسر الشهداء قائلا “عليكم أن تفخروا بأبنائكم لأنهم كتبوا جزء من تاريخ مصر” ، مؤكدا أنه شرف وعزة له أن يكون محافظا لهذا الإقليم الذي ينتمي له الشهداء.

ومن جانبه نقل الأنبا مكاريوس الأسقف العام للأقباط الأرثوذكس بالمنيا تحيات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وأعرب عن فخره بالشهداء الذين ماتوا شامخين، وقدم الأنبا بطرس مطران الأقباط الكاثوليك بالمنيا كلمة رثاء لأسر الشهداء.

وأكد الشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف أن الإسلام برئ من تلك الأفعال الخسيسة ، وهؤلاء الجبناء في زوال، فالإسلام دين السلام والمحبة.

وألقى خلال الحفل المحامي كيرلس مجدي قصيدة حول الشهداء.

وقال رضا عزت المستشار الإعلامي لخدمة تشجيع الرعاة أن الحفل تضمن أناشيد دينية لفريق الكاروز للمنشد على الهلباوي،والتي شهدت تفاعلا من قبل الحاضرين.

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