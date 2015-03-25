رئيس منظمة الإيكاردا يصل القاهرة قادما من إثيوبيا

وصل مطار القاهرة الدولى صباح اليوم ، رئيس منظمة “الإيكاردا” محمود بشير الصلح ، قادما للقاء عدد من المسئولين على الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا حيث أنهى إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار.

وكان المكتب الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” بالقاهرة ، قد وقع اتفاقية تعاون بداية الأسبوع الحالى، مع المركز الدولى للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة “الإيكاردا” للاستفادة من التدخلات الزراعية المبتكرة فى الحقول والقائمة على المناخ فى تعزيز وزيادة إنتاجية المياه فى الزراعة المروية بالعالم العربى بأكثر من 25%.