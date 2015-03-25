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الجنح تنظر اليوم تجديد حبس 20 متهما فى أحداث "مسجد السلام"

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الجنح تنظر اليوم تجديد حبس 20 متهما فى أحداث "مسجد السلام" الجنح تنظر اليوم تجديد حبس 20 متهما فى أحداث "مسجد السلام"
تنظر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 20 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان، المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالبلطجة وإثارة الشغب فى أحداث الاشتباكات التى شهدها الحى العاشر، ومسجد السلام وبلال بن رباح، بين عناصر الإخوان وقوات الأمن.

وأسندت النيابة إلى المتهمين فى القضية رقم 3352 لسنة 2014 جنح أول مدينة نصر، ارتكاب جرائم إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر وتنظيم مسيرة دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، وحيازة شماريخ وألعاب نارية، وزجاجات مولوتوف، والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام ومقاومة السلطات، والتعدى على أفراد الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة بيضاء ومفرقعات.

يشار إلى أن العشرات من عناصر الإخوان قد تظاهروا أمام مسجد السلام بالحى العاشر ومسجد بلال بن رباح بمدينة نصر فى ذكرى الاحتفال بثورة 25 يناير، ورددوا هتافات معادية للقوات المسلحة والشرطة، وألقوا الحجارة والشماريخ على قوات الأمن، مما أسفر عن إصابة مجندين، وتحطيم 10 سيارات للمواطنين، وهو ما دفع القوات إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وضبط المتهمين.

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مصر 365