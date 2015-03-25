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حريق يلتهم ورشة دهانات أخشاب بأسوان ويمتد لحظيرة مواشى مجاورة

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حريق يلتهم ورشة دهانات أخشاب بأسوان ويمتد لحظيرة مواشى مجاورة حريق يلتهم ورشة دهانات أخشاب بأسوان ويمتد لحظيرة مواشى مجاورة
تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان خلال الساعات الماضية، من إخماد حريق نشب فى ورشة دهانات أخشاب بمدينة أسوان، حيث امتد الحريق لحظيرة مواشى مجاورة بمدينة أسوان والتهمت النيران كافة محتويات الورشة، ونتج عن ذلك نفوق (3) رؤوس ماشية ولم يسفر عن حدوث أى إصابات أو خسائر بشرية .

تلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان بلاغا من قسم أول أسوان، بنشوب حريق بإحدى الورش، انتقل على الفور مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بورشة دهانات أخشاب ملك المدعو (رومانى جميل) 29 سنة، وامتدت النيران إلى حظيرة مواشى مجاورة للورشة ملك المدعو (معروف دياب) 54 سنة جزار .

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، وبسؤال مالك الورشة وحظيرة المواشى أيدا ما جاء بالفحص، ورجحا اندلاع الحريق بسبب حدوس ماس كهربائى، ولم يشتبها فى وقوعه جنائيا.

تحرر بذلك المحضر رقم (2021) إدارى قسم أول أسوان لسنة 2015م، وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365