ضبط 4 مسجلين خطر بحوزتهم أسلحة و2 كيلو حشيش بالقناطر الخيرية

تمكن ضباط مباحث قسم الخصوص من القبض على مسجل خطر قام بسرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية من عدد كبير من الشقق.

تلقى العقيد عبد الحفيظ الخولى، رئيس فرع البحث الجنائى، بلاغًا من "عمرو حلمى عبد المنعم عبد الهادى" 35 سنة، مندوب مبيعات بإحدى الشركات بقيام "هشام.م" شهرته "هشام حمامة" 31 سنة، عاطل.

وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استهداف المتهم، وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض عليه، وبتفتيشه ضُبط بحوزته بعض المشغولات الذهبية، و"6" أقراص مخدرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

كما اعترف بارتكاب "10" وقائع سرقة، واستولى خلالهم على كمية من المصوغات الذهبية، ومبلغ مالى قدره "34" ألف جنيه، وعدة أجهزة كهربائية، كما تم بإرشاده ضبط مسروقات عبارة عن "شاشتين "LCD"، وعدد "2" كيسة كمبيوتر، وجهاز لاب توب، وشاشة كمبيوتر، و"14" هاتف محمول، وجهاز ريسيفر، سماعة صب"، وعدد "2" أسطوانة غاز بغرفة يتخذها وكرًا لإخفاء مسروقاته. وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

من ناحية أخرى شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حمله مكبره للقبض على تاجرى الأسلحة النارية والمخدرات بالقناطر الخيرية.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها العميد سامى غنيم، رئيس المباحث الجنائية، عن ضبط كل من "فتحى. ع" 30 سنة، عامل، وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش"، و"3" طلقات، وكمية من الحشيش تزن حوالى "1.200" كيلو جرام، ومبلغ مالى "3690" جنيهًا، وهاتف محمول.

كما تم ضبط "غطانى. س"، وشهرته "حيرم" 28 سنة، فكهانى، وبحوزته "بندقية خرطوش" وطلقتين، وكمية من الحشيش تزن حوالى "200" جرام، ومبلغ مالى "230" جنيهًا، وهاتفين محمول، و"أحمد.ع" وشهرته "أحمد جبره" 22 سنة، عاطل، وبحوزته "بندقية خرطوش" وطلقتين، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى "100" جرام.

كما ألقى القبض على "حسن.م" 45 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقتين، وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالى "600" جرام، تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.