مصدر عسكرى يمنى ينفى سقوط قاعدتى "العند" و"لبوزة" بيد الحوثيين

نفى مصدر عسكرى يمنى فى قاعدة "العند" العسكرية بمحافظة "لحج" سقوطها فى أيدى ميليشيات الحوثيين المدعومين بقوات من الجيش الذى يسيطرون عليه فى صنعاء ..كما نفى سقوط قاعدة "لبوزة" العسكرية فى مديرية "كرش ".

وأوضح المصدر فى تصريح لصحيفة "عدن الغد" الالكترونية المؤيدة للحراك الجنوبى أن القاعدة الجوية تحت السيطرة وقد تم ارسال تعزيزات مساء أمس الى منطقة "المسيمير" تمكنت من استعادة قاعدة "لبوزة" بعد محاولة اقتحامها من قبل الحوثيين .

ومن جانبه أكد بجاش الاغبرى القيادى فى الحراك الجنوبى أن الوضع فى محيط قاعدة "العند" العسكرية تحت السيطرة الكاملة للقوات المؤيدة للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى وتسيطر بشكل كامل على محيطها بما فيها مثلث العند.. موضحا أن العديد من القيادات العسكرية الجنوبية وقيادات اللجان الشعبية والحراك متواجدة فى القاعدة للدفاع عنها ...ونفى الانباء - التى وصفها باالكاذبة - عن قيام بعض الاشخاص بنهب السلاح من القاعدة .

وأوضح المصدر أن قيادات عسكرية موالية للحوثيين كانت متواجدة بالقاعدة قامت بفتح مخازن السلاح للمواطنين لنهبها ولكن القوات المتواجدة منعت ذلك ..كما وصلت قوة من اللواء 119 مشاة المؤيد للرئيس اليمنى عبد ربه هادى منصور فجر اليوم لتعزيز القوات المتواجدة بها .

وكانت القوات الموالية للرئيس اليمنى قد طردت عناصر الحوثيين من مديرية "كرش" الحدودية مع تعز بعد معارك عنيفة .

وكانت مصادر بجماعة الحوثيين قد اكدت فى وقت سابق أن قوات الجيش واللجان الشعبية الحوثية طهرت مساحات كبيرة من قاعدة العند وقتلت عددا كبيرا من ميليشيات هادى والقاعدة وفر الباقون ..وأشارت المصادر الى أن القاعدة مساحتها كبيرة جدا فهى أكبر قاعدة فى الشرق الاوسط وان حدثت معارك فيها فهذا لا يعنى أنها ستسقط بسرعة لانها تضم عدة ألوية موضحة أنه لم تصل أنباء عن حسم المواجهات هناك .

على الصعيد ذاته أصدر ضباط فى الجيش موالون للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح حليف جماعة الحوثي بيانا اليوم الاربعاء يرفضون فيه رفضا باتا أى تدخل أجنبى لإنهاء الصراع في البلاد.

>وفى بيان اللجنة الامنية العليا الذي نشر على موقع له صلة بصالح عبر الموالون له رفضهم لاي تدخل خارجي في شؤون اليمن تحت أي مبرر وبأى شكل ومن أى جانب.

وقال البيان ان كل أفراد القوات المسلحة والأمن وكل أبناء شعب اليمن سيتصدون بكل قوة لأي محاولة لإيذاء الوطن.

وفى وقت سابق قالت رسالة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادى إن اليمن طلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء دعم عمل عسكري تقوم به "الدول الراغبة" للتصدي لتقدم الحوثيين.

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