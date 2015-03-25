ضبط سلاح محلى وقنبلة غاز بمنزل عامل ومقتل إمام مسجد أخذا بالثأر فى سوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج فجر اليوم، حملة أمنية بدائرة مركز شرطة طهطا بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى بالتنسيق وإدارة الأمن الوطنى وفرع الأمن العام بسوهاج، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، استهدفت عناصر جماعة الإخوان، وذلك فـى إطـار سياسية الوزارة الهادفة لتحقيق الاستقرار الأمنى وفـى ظل متابعة وملاحقة بعض العناصر المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية، لإجهاض أى محاولة لتعكير صفو الأمن العام.

وأسفرت المأمورية عن ضبط محمد م ع ح 48 عاما مدرس، وذلك لانتمائه لتنظيم الإخوان الإرهابى ومحاولة إحياء نشاطهم والإعداد إلى المسيرات المناهضة ضد مؤسسات الدولة، حيث إن المذكور من العناصر القيادية للتنظيم الإخوانى.وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة برئاسة الرائد على الصغير رئيس مباحث المركز عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات، عن قيام عامل بحيازته "سلاح نارى وجسم غريب" داخل مسكنه دائرة المركز.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشأة، يفيد بقيام عامل لحيازة سلاح نارى محلى الصنع وجسم غريب داخل مسكنه، ويرجح أن يكون قنبلة.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم الدفع بمأمورية مدعومة بمجموعات قتالية بإشراف العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد هشام فوزى مفتش مباحث المركز والرائد على الصغير رئيس مباحث المركز، وتم استهداف مسكن خلف م م 38 عاما عامل، وتبين عدم تواجده بالمسكن وبتفتيشه عثر على سلاح نارى عبارة عن فرد روسى صناعة محلية، وكذا جسم غريب أسطوانى الشكل فضى اللون مطموس ما عليه من بيانات يرجح أن يكون قنبلة غاز.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهم الهارب، تم التنسيق وفرع الأمن العام وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1416 إدارى المركز لسنة 2015 وتم إرسال حرز السلاح النارى عقب قيده برقم أشياء للمعمل الجنائى، لبيان نوعه وعياره ومدى صلاحيته للاستعمال وإرسال حرز القنبلة لإدارة الحماية المدنية بسوهاج لفحصها وبيان محتوياتها عما إذا كانت تحوى مواد تدخل ضمن المفرقعات، وكذا مدى تشكيل خطورة على الأرواح والممتلكات من عدمه واتخاذ الاحتياطات اللازمة نحو التخلص منها.

على جانب آخر أطلق عامل الرصاص على إمام وخطيب بالأوقاف بناحية قرية الشيخ مسعود دائرة مركز شرطة طهطا من سلاح كان بحوزته، وذلك أخذا بالثأر فى مقتل نجل عمه ولاذ بالفرار .

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد أحمد عبد العزيز الجميلى مأمور مركز شرطة طهطا بمقتل إمام وخطيب على الطريق الفرعى الشيخ مسعود الصوالح دائرة المركز أخذا بالثأر.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال والرائد أحمد عزت رئيس مباحث مركز شرطة طهطا والنقيب شريف عبد المحسن معاون مباحث المركز، وتبين من التحريات مقتل عرفة ع ع ع 35 عاما أمام وخطيب بالأوقاف إثر إصابته "بطلقات نارية بالرأس"، وتم نقل الجثة للمستشفى العام.

وبسؤال صبرى ش ع م 36 عاما، قرر أنه أثناء استقلاله والمجنى عليه المذكور دراجته البخارية قيادته اعترض طريقهم عدد "3" أشخاص يستقلون دراجة نارية "توك توك"، وقام محمد س ع 25 عاما عامل بإطلاق أعيرة من سلاح نارى كان بحيازته تجاه المذكور مما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته ولاذوا بالفرار أخذاً بالثأر لمقتل مصطفى إ ع نجل عم الأخير .

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد وضبط المتهمين والسلاح وجار تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

جينا

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