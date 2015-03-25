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اعتصام عمال شركة بميناء السخنة للمطالبة بصرف أرباحهم المتأخرة

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اعتصام عمال شركة بميناء السخنة للمطالبة بصرف أرباحهم المتأخرة اعتصام عمال شركة بميناء السخنة للمطالبة بصرف أرباحهم المتأخرة
دخل عدد من العاملين بشركة عاملة بميناء السخنة بالسويس صباح اليوم فى اعتصام مفتوح عن العمل داخل الميناء، بعد أن قاموا أمس بالدخول فى اعتصام جزئى، للمطالبة بصرف أرباحهم المتأخرة.

قال العاملون لـ"اليوم السابع"، إن هناك 3 من زملائهم قاموا أول أمس بالتحدث إلى إدارة الشركة ممثلين عن العمال، من أجل صرف مستحقات العاملين ممثلة فى الأرباح المتأخرة، فقامت إدارة الشركة بإصدار قرار بإيقاف العمال الثلاثة عن العمل تمهيدا لفصلهم وهو قرار تعسفى.

أضاف العمال أنهم أعلنوا الاعتصام المفتوح بالميناء، وفور علم رئيس الشركة بذلك أنذرهم أنه سيتم فصل جميع العاملين فى الوردية المسائية فى حالة عدم عودتهم للعمل، وهو ما رفضه العمال، مطالبين بعودة زملائهم الثلاثة للعمل فضلا عن صرف مستحقاتهم المالية.

يذكر أن عمال الشركة يبلغ عددهم قرابة 1200 عام وكانوا يعملون خلال العامين الماضيين تابعين لهيئة موانئ البحر الأحمر، بعد أن قامت إدارة موانئ دبى المسئولة عن ميناء السخنة فسخ تعاقد الشركة التى كان يعمل بها العمال بالميناء من أجل التعاقد مع شركة جديدة يتبع لها العمال بنظام وآلية عمل جديدة .
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مصر 365