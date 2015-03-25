"ديلى ميل": أدوية الكولسترول تحد من مضاعفات فشل عضلة القلب

نتائج جديدة ورائعة كشفت عنها مؤخرًا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية بخصوص أدوية خفض الكولسترول التى تنتمى إلى مجموعة "ستاتين statins"، حيث تساهم هذه العلاجات فى الحد من مضاعفات الفشل القلبى، وتقلل فرص احتجاز المرضى المصابين بفشل عضلة القلب بنسبة 10%، وهو ما يعد أمرًا مثيرًا للغاية.

وأشرف على هذه الأبحاث مجموعة من الأطباء بجامعة جلاسكو الأسكتلندية، وقاموا بتقييم نتائج 17 دراسة تتعلق بعقاقير "ستاتين" الخافضة للكولسترول، وشملت أكثر من 100 ألف شخص.

وأكد الباحثون أن فاعلية هذه الأدوية فى خفض معدلات احتجاز المرضى بالمستشفيات بفشل عضلة القلب يعتبر أمرًا مهمًا وحيويًا من الناحية الإكلينيكية، على الرغم من أن النسبة لم تتجاوز 10%.

وعلى الرغم من أن هذه الفئة الشهيرة من أدوية الكولسترول، والتى تضاربت نتائج الدراسات حول فوائدها وأضرارها، تساهم فى خفض فرص الإصابة بالأزمات القلبية، إلا أن ذلك لا يفسر فى الوقت نفسه هذه الفوائد الرائعة والمتعلقة بخفض مضاعفات وأضرار فشل عضلة القلب، مضيفين أنها تساهم فى تعزيز ضخ الدم إلى عضلة القلب بشكل كافٍ.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى للمجلة الطبية "The European Heart Journal"، وكما تم استعراضها مؤخراً بالمؤتمر الطبى للجمعية الأوربية لتصلب الشرايين فى مدينة جلاسكو.

موضوعات متعلقة

>دراسة: تناول كوبين من القهوة يوميا يقى من فشل عضلة القلب