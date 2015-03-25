دراسة: نقص معدن الزنك يرتبط بالإصابة بالأمراض الخطيرة

نقص الزنك يزيد من عوامل الالتهاب

كشفت دراسة أمريكية جديدة أهمية عنصر الزنك فى تقوية مناعة الجسم، والتغلب على الالتهاب، والوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والشرايين والسرطان والسكر.

وفقا لموقع ساينس ديلى الأمريكى، فإن الدراسة التى قادها "إميلى" الأستاذ بجامعة ولاية أوريجون فى الولايات المتحدة الأمريكية، كشفت أن نقص عنصر الزنك يلعب دورًا كبيرًا فى زيادة مستويات العوامل الوسيطة فى الإصابة بالالتهاب وأهمها بروتين يدعى IL-6 وهذا يتسبب فى إصابة كبار السن بأمراض الشيخوخة والتى تحدث نتيجة الالتهاب، ومن هذه الأمراض أمراض القلب والسرطان والسكر، حيث إن نقص الزنك يشجع الخلايا على الإصابة بالمزيد من الالتهاب، ومن ثم المزيد من الأمراض.

الزنك يوجد بكميات كبيرة فى المحار

ويقول "إميلى"، إن الزنك يوجد فى الأطعمة الغنية بالبروتينات كاللحوم، ويوجد بكميات كبيرة فى المحار، لذا يجب تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالزنك للوقاية من الأمراض خاصة فى كبار السن، وللوقاية من الالتهابات التى تزداد مع العمر.

الاحتياج اليومى من الزنك

كما يشير الأطباء إلى أنه على الرغم من عدم وجود أعراض معينة لنقص معدن الزنك، إلا أن الأعراض تظهر على المدى البعيد فى صورة نقص المناعة وفى صورة الإصابة بالأمراض أيضًا، وتأتى التوصيات الدولية بضرورة تناول ما يقرب من 11 ملجم من الزنك يوميا للرجال، و8 ملجم من الزنك فى النساء، والاهتمام بتغذية كبار السن بالأطعمة الغنية بالزنك.

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