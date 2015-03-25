اكتشاف جين جديد متورط فى الإصابة بالسمنة

أنواع السمنة

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الجين المسئول عن السمنة

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اكتشف الباحثون فى جامعة ديوك، أحد البروتينات المتورطة فى تحديد شكل السمنة التى يتعرض لها الجسم، ومن ثم تحديد الخطر الذى يتعرض له الفرد ما بين الإصابة بالسكر أو أمراض القلب.>من الشائع فى الأوساط الطبية أن السمنة أنواع، فمنها السمنة التى يتخذ فيها الجسد شكل "التفاحة" ويكون توزيع الدهون أعلى فى النصف الأعلى من الجسم وهو البطن، وهذا النوع أكثر شيوعًا فى الرجال، ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، والنوع الآخر هو السمنة التى يتخذ فيها الجسم شكل "الكمثرى" أى تزيد كمية الدهون فى النصف الأسفل من الجسم، وهى أكثر شيوعًا فى النساء وترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكر.>ووفقًا لموقع "فوكس نيوز"، فإن الباحثين تمكنوا من تحديد البروتين المسئول عن الإصابة بأحد نوعى السمنة، وهو ما يشير إلى تورط الجينات، وتمكن الباحثون من التوصل إلى جين يدعى Plexin D1 مسئول عن الإصابة بالسمنة، ويقول قائد الدراسة بروفيسور جون راولز، إن دراستهم التى شملت فئران التجارب تمكنت من كشف المسار الجينى المسئول عن الإصابة بالنوعين المختلفين فى السمنة.

وخلال الأبحاث كشفت الدراسة أن عدم وجود الجين Plexin D1 يرتبط بنقص تراكم الدهون لديها، حيث إن هذا الجين يرتبط بزيادة حجم الخلايا الدهنية، كما كشفت الدراسة أن هذا الجين يرتبط بزيادة تراكم الدهون داخل الأوعية الدموية مما يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية ويسبب الإصابة بالأمراض المختلفة بما فيها السكتة الدماغية.

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