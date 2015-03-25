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سنترو المنهل ينظم ندوة توعية حول مرض السرطان

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سنترو المنهل ينظم ندوة توعية حول مرض السرطان سنترو المنهل ينظم ندوة توعية حول مرض السرطان

نظم سنترو المنهل من روتانا، بالتعاون مع مؤسسة بوسيتيف للسرطان، ندوة توعية للعاملين فيه من أجل نشر الثقافة حول مرض السرطان والتدابير الوقائية منه. وقد تم تنظيم هذه الندوة كواحدة من فعاليات المسؤولية الإجتماعية التي يقوم بها الفندق وتظافراً مع كل الجهود المستمرة والالتزام لتحسين صحة العاماملين والرفاه العام.

والجدير بالذكر أن واحدة من الأهداف الرئيسية للمؤسسة بوسيتيف للسرطان هو نشر المعرفة حول هذا المرض والطريقة التي يتعايش معها المرضا ولضمان تقديم أفضل دعم من المجتمع المحلي.

وقال رياض الجيلاني، مدير عام فندق سنترو المنهل من روتانا بهذه المناسبة: "نحن ممتنون لمؤسسة بوسيتيف السرطان على حضورهم و نشر الوعي حول هذا المرض. و إن نهجها للعلاج والوقاية من المؤكد له التأثير على موظفي الفندق في السعي للحفاظ على صحتهم العامة وتوعيتهم تجاه احتياجات مرضى السرطان في مجتمعنا ".

مؤسسة بوسيتيف للسرطان هي منظمة غير ربحية تأسست من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وتهدف نحو تغيير طريقة عيش الناس ومحاربة مرض السرطان، من خلال تطوير بيئة إيجابية قادرة على التعامل مع المرض والوقايه منه.

بعد ندوة التوعية، شارك جميع الحاضرين في حوال مفتوح من الأسئلة والأجوبة حول مرض السرطان وطرق الكشف المبكر عنه والعلاج.
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