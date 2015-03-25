عمال عمر أفندى يطالبون بسرعة عقد جمعية عمومية واعتماد القوائم المالية

طالب عمال شركة عمر افندى إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير بسرعة اعتماد القوائم المالية لأخر 3 سنوات وعقد جمعية عمومية حتى يتسنى لهم الحصول على مكافأة ميزانية.

كما أكد عدد من العاملين بالشركة ل" اليوم السابع" أن وزير الاستثمار اشرف سالمان أكد على عدم المساس بالعاملين فى الشركات وفق تعليمات الرئيس السيسى بهذا الشأن ، لكن ظروفنا المالية صعبة للغاية وخلال السنوات السابقة كانت القابضة تدعم شركات التجارة الشقيقة والآن لا احد ينظر لعمر افندى.

وطالب العاملون بتدخل المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير لسرعة عقد الجمعية العمومية والانتهاء قبلها من القوائم المالية .

وعلم " اليوم السابع" انه تم تعيين اثنين من الخبراء التابعين للشركة القابضة للارتقاء بشركة عمر افندى وفحص كافة ملفاتها الشائكة قبل انعقاد الجمعية القادمة .