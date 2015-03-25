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المعارضة الموريتانية تعتزم التظاهر دعما لعمال المناجم

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المعارضة الموريتانية تعتزم التظاهر دعما لعمال المناجم المعارضة الموريتانية تعتزم التظاهر دعما لعمال المناجم
قررت المعارضة الموريتانية تنظيم مسيرة داعمة لعمال شركة حديد موريتانيا يوم الثلاثاء القادم.

واكد مصدر في المنتدي الوطنى للديمقراطية الذي يضم احزابا سياسية ونقابات عمالية ان المنتدى قرر في ختام اجتماع عقده بنواكشوط، تنظيم مسيرة الثلاثاء المقبل،لدعم عمال الشركة المضربين، والضغط على لتسوية النزاع الذي مضى عليه أكثر من خمسين يوما .

واشار المصدر الى أن المسيرة ستنظم على شارع جمال عبد الناصر وسط العاصمة نواكشوط وستنطلق من أمام برج شركة الحديد متجهة إلى وزارة المعادن والنفط بالعاصمة نواكشوط .
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