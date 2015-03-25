الفقر يدفع "ياسمين" للعمل خادمة بأكتوبر لتجد نفسها بشقة دعارة

لم تكن تعلم "ياسمين" ابنة الـ 17 عاما أن عملها داخل إحدى الشقق سيقودها إلى اتهام منافٍ للآداب والأخلاق، وأن الفقر الذى دفعها للعمل كخادمة داخل المنازل سيقودها إلى الحبس، بعد أن تم القبض عليها مصادفة أثناء تواجدها داخل شقة لم تكن تعلم أن صاحبتها تقود شبكة للأعمال المنافية للآداب بمنقطة أكتوبر.

وتروى "ياسمين.إ.أ" قصتها للنيابة قائلة إنها كانت ووالدتها تسألان عن عمل بمنطقة الحى السادس بمدينة أكتوبر، فوجدتا أحد الأشخاص الذى أرشدهما أن هناك سيدة تدعى "أم رامى" وبالفعل قابلتا تلك السيدة واتفقتا على العمل لديها، وأخبرتهما أن يأتيا يوم الأحد للعمل فى شغل المنزل، وأعطتهما العنوان.

وأضافت "ياسمين"، يوم الأحد توجهنا إلى منزل تلك السيدة ولم نجدها وقام نجلها بفتح الباب لنا، وأخبرناه أننا بإمكاننا أن ننتظرها حتى تأتى إلى المنزل وبالفعل وافق على ذلك، ودخلنا الشقة فى انتظار السيدة حتى تأتى، ودخلنا غرفة لأن ابنها أخبرنا أن السباك قادم لإصلاح عطل ما بالشقة.

وتابعت "ياسمين" بعد دخولنا الغرفة فوجئنا بأحد الضباط يدخل الغرفة علينا، وبعد ذلك جاءت السيدة التى تدعى "أميرة"، وقام الضابط بسؤالها عن زوجها فأخبرته بأنها لا تعرف مكانه، وبعد ذلك جاء "عز" زوج السيدة، وقام الضابط باصطحابنا جميعا إلى مجمع التحرير بوسط البلد.

ونفت "ياسمين" الطالبة بمدرسة الأورمان للسياحة والفنادق خلال تحقيقات النيابة تهمة ممارسة الرذيلة، بعد أن وجهت لها النيابة التهمة عقب ضبطها برفقة تلك السيدة داخل الشقة التى كانت تريد العمل بها كخادمة.

من جهتها قضت محكمة جنايات أحداث الجيزة المنعقدة برئاسة المستشار محمد شعبان رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين سامح الشريف وأسامة إسماعيل وأمانة سر ياسر حمدى، ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها فى القضية التى حملت رقم 203 لسنة 2015.