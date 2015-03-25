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5 أبريل.. نظر استئناف 9 متهمين على حبسهم 15 يومًا فى أحداث المطرية

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5 أبريل.. نظر استئناف 9 متهمين على حبسهم 15 يومًا فى أحداث المطرية 5 أبريل.. نظر استئناف 9 متهمين على حبسهم 15 يومًا فى أحداث المطرية
حددت نيابة شرق القاهرة، بإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، جلسة 5 أبريل لنظر الاستئناف المقدم من 9 متهمين، محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بقتل شخص أثناء الاشتباكات التى وقعت بين الأجهزة الأمنية وجماعة الإخوان بمنطقة المطرية فى أحداث 28 نوفمبر الماضى، وذلك أمام محكمة جنح مستأنف المطرية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية.

وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد والانضمام لجماعة إرهابية، والتظاهر بدون ترخيص، وتعطيل الطرق العامة، وإتلاف المنشآت العامة والخاصة، فيما أنكر المتهمون جميع التهم المنسوبة لهم.

وتبين من تقرير الطب الشرعى بعد فحص جثة المتوفى، أنه مصاب بطلق نارى أسفل القلب، بما تسبب فى تهتك الأنسجة والأربطة التى تغذى القلب، فأدى إلى نزيف حاد، فلقى حتفه فور وصوله إلى مستشفى المطرية العام.

وكانت قد وقعت اشتباكات بمنطقة المطرية يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، حيث توفى مواطن يدعى أحمد أمين عبد العزيز 39 سنة، عامل مصاب بطلق خرطوش بالصدر.

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