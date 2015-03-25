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اليوم.. سماع الشهود بمحاكمة مراسلى الجزيرة بـ"خلية الماريوت"

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اليوم.. سماع الشهود بمحاكمة مراسلى الجزيرة بـ"خلية الماريوت" اليوم.. سماع الشهود بمحاكمة مراسلى الجزيرة بـ"خلية الماريوت"
تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، سماع شهود الإثبات فى إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".

وقضت محكمة النقض، فى يناير الماضى، بقبول الطعن المقدم من 18 متهما، بينهم أربعة أجانب من مراسلى قناة الجزيرة فى قضية "خلية الماريوت الإعلامية"، على الحكم الصادر ضدهم، ما بين السجن المشدد فيما يتراوح بين 3 و10 سنوات وبراءة اثنين آخرين شكلا، وفى الموضوع بنقضه، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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مصر 365