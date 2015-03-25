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سماع شهود الإثبات بمحاكمة 68 متهما بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان" اليوم

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سماع شهود الإثبات بمحاكمة 68 متهما بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان" اليوم سماع شهود الإثبات بمحاكمة 68 متهما بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان" اليوم
تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، لشهود الإثبات فى محاكمة 68 متهما فى أحداث اقتحام قسم شرطة حلوان، التى أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين.

ومن المقرر أن تتسلم المحكمة بجلسة اليوم تقرير اللجنة المشكلة لحصر التلفيات بقسم شرطة حلوان، الناتجة عن الأحداث محل القضية، التى تم تشكيلها بالجلسة السابقة.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى عبد الحميد الروينى وسكرتارية أيمن القاضى.

كان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة 68 متهما إلى محكمة الجنايات واستبعدت النيابة 43 متهما آخرين من قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة الجنائية، والأمر بضبط وإحضار متهمين اثنين هاربين، وتمت إحالة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.

أعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، وباشر التحقيق شريف أشرف رئيس النيابة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس الماضى بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك المشتعلة وأسطوانات الغار، ثم أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم فقتلوا المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.

وتضمنت أدلة الإثبات مقاطع صورها أحد المواطنين شوهد فيها بعض المتهمين حاملين الأسلحة النارية والبعض الآخر يصنع قنابل المولوتوف.
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مصر 365

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