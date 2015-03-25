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تحرير 2781 مخالفة لباعة جائلين وأسواق عشوائية ومقاهى مخالفة بالقاهرة

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تحرير 2781 مخالفة لباعة جائلين وأسواق عشوائية ومقاهى مخالفة بالقاهرة تحرير 2781 مخالفة لباعة جائلين وأسواق عشوائية ومقاهى مخالفة بالقاهرة
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أمس الثلاثاء، حملة أمنية مكبرة استهدفت رفع إشغالات الباعة الجائلين، والمقاهى والمحلات المخالفة والأسواق العشوائية، فى مختلف أنحاء المحافظة وتم خلال الحملة تحرير 2781 مخالفة مرافق متنوعة فى حملة انضباطية.

استهدفت الحملة مناطق (مدينة نصر، المرج، عين شمس، المطرية، بدر، الزمالك، الوايلى، الظاهر، شبرا، الساحل، حلوان، المعادى، الخليفة، القديمة، المقطم، مصر الجديدة، مدينة السلام، القاهرة الجديدة، باب الشعرية، السيدة زينب، الدرب الأحمر، الموسكى، الشرابية، روض الفرج، الحدائق، البساتين، التبين، دوران شبرا).

وتم تنفيذ 1571 إزالة إدارة متنوعة، وإزالة 421 حالة إشغال طريق، وضبط 172 مخالفة تلوث بيئة، وضبط 233 قضية إدارة بدون ترخيص، وضبط 88 بائعا متجولا، وضبط 45 قضية عدم حمل شهادة صحية، وضبط 43 عربة يد، وضبط 24 عربة فول، وضبط 27 عربة كارو، وضبط 38 تروسيكل، وضبط 8 فاترينة إستانلس لبيع المأكولات، وإزالة 6 لافتات إعلانات، وإزالة 4 غرز شاى، وتنفيذ 5 قرارات غلق إدارى، وإزالة 3 إعلانات بدون ترخيص، وإزالة 58 حاجزا حديديا، وضبط 15 مركبة توك توك وإزالة 2 كشك مخالف، وتنفيذ 4 قرارات إزالة، وفتح وتشغيل 8 جراجات، وضبط 6 مخالفات شروط الترخيص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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مصر 365

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