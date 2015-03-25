واشنطن ترفض التعليق على تجسس اسرائيل على مفاوضات ايران النووية

رفضت الخارجية الامريكية التعليق على التقارير الصحفية التي اشارت الى تجسس اسرائيل على المفاوضات الخاصة ببرنامج ايران النووي.

وقالت المتحدثة بأسم الخارجية الامريكية جين ساكي ان الولايات المتحدة تواصل التعاون الامني والاستخباري الوثيق مع اسرائيل. ووصفت المسئولة الامريكية في تصريحات صحفية فكرة اعتماد الكونجرس الامريكي على اي حكومة اجنبية للحصول على معلومات بشأن مفاوضات الملف النووي الايراني بانها “سخيفة ومنافية للعقل.” واكدت ساكي ان الادارة الامريكية عقدت اكثر من 230 اجتماعا وجلسات استماع حضرها اعضاء الكونجرس بشأن ايران منذ اكتوبر 2013 كما انه تم عقد اكثر من 60 لقاءا خلال الاسابيع الاربعة الاخيرة بخصوص نفس الشأن.

وشددت على ان اعضاء الكونجرس حصلوا على قدر كبير من المعلومات بصورة مباشرة من كبار المسئولين الامريكيين.

وكانت صحيفة” وول ستريت جورنال” الامريكية ذكرت امس ان إسرائيل تجسست على المفاوضات النووية الجارية بين إيران والقوى الغربية وقامت بتسريب المعلومات لأعضاء في الكونجرس بهدف اختراق المحادثات من أجل اعتراض أي مسودة اتفاق.

وتابعت الصحيفة أن إسرائيل تنصتت وحصلت على معلومات من اجتماعات أمريكية سرية ودبلوماسيين في أوروبا. وأضافت أن ما أثار غضب البيت الأبيض هو أن إسرائيل اطلعت أعضاء في الكونجرس الأمريكي على معلومات سرية على أمل نسف أي دعم للاتفاق الذي يهدف إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

أ ش أ