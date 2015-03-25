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علي الخوار يكشف عن عمل لفنان العرب ويخفي آخر لراشد الماجد

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علي الخوار يكشف عن عمل لفنان العرب ويخفي آخر لراشد الماجد علي الخوار يكشف عن عمل لفنان العرب ويخفي آخر لراشد الماجد

الثلاثاء 24-03-2015 23:48

في خطوة فنية من العيار الثقيل، فاجأ الشاعر الإماراتي علي الخوار الساحة الفنية بعملين غنائيين متميزين من كلماته، الأول لفنان العرب محمد عبده، والثاني للفنان راشد الماجد.

العمل الأول أغنية بعنوان "بنّة الحسن"، من ألحان ياسر مال الله، وقد تم تسجيلها في ستوديوهات شركة "أغاني" في دبي وتقول كلماتها:

"بَنّة الحِسْن بَسأل لو سمحتي سؤال
وش شعور المرايا كل ما شافتك؟!
يا كمال الجَمَال ويا جَمَال الكمال
أشهد ان المرايا ما بعد جابتك"

أما العمل الثاني الذي سيؤديه الماجد، فتحفّظ كل القائمين عليه، بما فيهم الشاعر والفنان، عن ذكرعنوانه أو تفاصيله، فهو من ألحان فهد الناصر وتوزيع الموسيقارعمر عبد العزيز.

وكان الشاعر علي الخوار الذي تغنّى بأشعاره عدد كبير من مشاهير الفن في الخليج، قد أحيا مؤخراً أمسيتين شعريتين في مدينة العين وإمارة رأس الخيمة، كما أطل على جمهوره عبر "قناة الشارقة" الفضائية في برنامج "سمّار"، إضافة إلى ظهوره مع الإعلاميين عبدالله علي وريم عارف في برنامج "مساء الإمارات" على قناة "الظفرة الفضائية"، حيث ألقى عدداً من قصائده، وتحدث عن تعاونات فنية جديدة، واعداً جمهوره بخطوات غير متوقعة ومفاجآت قريبة ستقلب الساحة رأسا على عقب !!

 

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