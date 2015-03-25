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سعد المجرد يتغزل بوالدته على الطريقة المغربية

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سعد المجرد يتغزل بوالدته على الطريقة المغربية سعد المجرد يتغزل بوالدته على الطريقة المغربية

الأربعاء 25-03-2015 01:11

احتفل الفنان المغربي سعد المجرد بعيد الأم عبر نشره صورة تجمعه بوالدته الفنانة والممثلة المعروفة نزهة الركراكي في أحد الأعراس المغربية ، حيث تغزّل سعد بوالدته على الطريقة المغربية وكتب: "عيد أم سعيد، يا الحبيبة ديالي، يا الغزالة ديالي، يا الكلاس، يا لالة نزهة الركراكي.. "

يشار إلى أن علاقة مميزة تربط سعد بوالدته، حيث حرص في جميع إطلالته الإعلامية على ذكرها وشكرها على كل ما تقوم به من أجله، خصوصاً وأنه هو الإبن الوحيد للفنانة المعروفة من زوجها الفنان البشير عبدو.

يذكر أن سعد قد أهدى في بداياته أغنية خاصة لوالدته بعنوان "يا لميمة".

وفي سياق أخر، أحيا سعد في العشرين من الشهر الجاري، حفلة في البحرين، وحرص على مشاركة متتبعيه في مواقع التواصل الاجتماعي آخر اللحظات قبل صعوده على المسرح.

 

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