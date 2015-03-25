أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

محمد صبحي يرد على السبكي: لم أستمر في الخطأ

Google+ Print
محمد صبحي يرد على السبكي: لم أستمر في الخطأ محمد صبحي يرد على السبكي: لم أستمر في الخطأ

الأربعاء 25-03-2015 02:03

في تصريح خاص لـ"سيدتي نت"، رد الفنان محمد صبحي على المنتج محمد السبكي، الذي نشر صورة لصبحي وهو في مشهد ساخن مع هياتم من أحد الأفلام، إذ قال الفنان إن السبكي حر فيما يفعل، وأضاف: "أن أي فنان مهما علا شأنه وزاد نجمه فمن الطبيعي أن يفعل "سقطات" في حياته، وهذا ليس خاطئاً في حالة واحده ألا وهي أن لا يستمر في الخطأ".

يذكر أن الفنان المصري محمد صبحي رفض تكريمه إلى جانب المنتج محمد السبكي، معتبراً أن أفلام السبكي تتضمن الكثير من الإسفاف، على حد قوله، ليرد عليه السبكي وقتها بنشر صورة لصبحي ساخنة تجمعه مع هياتم في أحد الأفلام.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي