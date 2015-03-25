محمد صبحي يرد على السبكي: لم أستمر في الخطأ

في تصريح خاص لـ"سيدتي نت"، رد الفنان محمد صبحي على المنتج محمد السبكي، الذي نشر صورة لصبحي وهو في مشهد ساخن مع هياتم من أحد الأفلام، إذ قال الفنان إن السبكي حر فيما يفعل، وأضاف: "أن أي فنان مهما علا شأنه وزاد نجمه فمن الطبيعي أن يفعل "سقطات" في حياته، وهذا ليس خاطئاً في حالة واحده ألا وهي أن لا يستمر في الخطأ".

يذكر أن الفنان المصري محمد صبحي رفض تكريمه إلى جانب المنتج محمد السبكي، معتبراً أن أفلام السبكي تتضمن الكثير من الإسفاف، على حد قوله، ليرد عليه السبكي وقتها بنشر صورة لصبحي ساخنة تجمعه مع هياتم في أحد الأفلام.

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