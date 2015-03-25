توم هانكس وميلا كونيس ضيفا برنامج جيمس كوردن الجديد

افتتح النجم James Corden أولى حلقات برنامجه الجديد " The Late Late Show" على شبكة "سي.بي.أس" باستضافة النجمين الأمريكيين Tom Hanks وMila Kunis.

وبدأ James برنامجه بالقول للمشاهدين: "مهما كانت صدمتكم لأنني توليت هذا العمل.. فأنتم لن تكونوا مصدومين بقدري"؛ وذلك بسبب الكثير من الرهانات التي أكّدت أنّ النجم البريطاني سيفشل في إقناع الجمهور بحسّه الكوميدي كمقدّم، وأن لهجته ستكون غير محبّبة لدى الأمريكيين.

ولكن النجم أثبت نفسه منذ العرض الأول، على أن يستقبل في الأسبوع الجاري Chris Pine وWill Ferrell، قبل أن يستضيف في الأسابيع المقبلة Michael Douglas و David Beckham وSimon Cowell.

وعُرِضَ خلال الحلقة تسجيل مصوّر يُشجّعُ فيه عددٌ من أشهر النجوم والإعلاميين في الولايات المتحدة زميلهم الجديد، فيما هو يستعدّ لتولّي وظيفته الجديدة التي ستقدّمه إلى الجمهور الأمريكي بشكلٍ أوسع.

وظهر في التسجيل Simon Cowell و Allison Janney وEddie Redmayne و Shia LaBoeuf، إضافة إلى Meryl Streep، وهم يتناوبون على تشجيع الوافد الجديد إلى مجال تقديم البرامج الترفيهية.