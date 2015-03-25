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بالصور الشاعر السعودي عبد الله الغامدي يدعم موهبة جديدة

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بالصور الشاعر السعودي عبد الله الغامدي يدعم موهبة جديدة بالصور الشاعر السعودي عبد الله الغامدي يدعم موهبة جديدة

الأربعاء 25-03-2015 03:01

بيروت - سيدتي نت

في أول تجربة غنائية له وبعيداً عن شركات الإنتاج، يقدّم الفنان محمد العبد الله أغنية "تسألني" من كلمات دكتور الكلمة د.علي الغامدي ومن ألحان وتوزيع رأفت.
وعن تجربته الفنية الجديدة يقول العبد الله: "أسعى لأثبات نفسي وتأكيد حضوري في الساحة الغنائية عبر طرح أول عمل غنائي لي وحرصت أن يكون بتوقيع الشاعر القدير د.علي الغامدي الذي بحث لي عن أغنية وفكرة مناسبة لي ووزعها وأشرف عليها الموزع الرائع رافت، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور واعدهم بالجديد والتميز دائماً".
من ناحيته، قال الغامدي: "إن الفنان الصاعد محمد العبدالله نجم له مستقبل فني، متى ما أحسن الاختيار ودعم أغانيه بالشكل المطلوب"، مضيفاً: "وأنا حاضر دائماً سواءاً مع نجوم الشباب أو نجوم الصف الأول، وأتمنى للجميع التوفيق"
وعن جديده، أخبرنا الغامدي: "تسألني وش فيني.. فيني اللي يكفيني بدري ياللي ناسيني.. شلي ذكرك فيني" هي جديدي المقبل مع الفنان محمد العبدالله بالإضافة إلى أنن انتهيت من تسجيل أغاني عديدة ترى النور قريباً بإذن الله مع مختلف نجوم العالم العربي".
أغنية "تسألني" تم تسجليها في مدينة جدّة داخل ستديوهات الفنان عبد المجيد عبدالله، وهندسة صوت لحسين موري، وإيقاعات سمير القطان، ومكس فادي تمساح.

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سيدتي

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