المغرب: 1354 شخصا التحقوا بـ”منظمات إرهابية” و185 امرأة انضممن إلى “داعش”

أعلنت السلطات المغربية اليوم الأربعاء، عن تفكيكها لـ132 خلية إرهابية خططت لتنفيذ 119 تفجيرا واستهداف 109 من كبار الشخصيات في البلاد وذلك بين عامي 2002 و2015.

ونقلت صحيفة “هيسبريس” المغربية على لسان مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية عبدالحق خيام قوله: “إن الأمنيين المغاربة تمكنوا من توقيف 2720 شخصًا وإحباط 276 مشروع عملية إرهابية.. وأن عناصر الخلايا الإرهابية المفككة كانوا بصدد اغتيال 109 شخصية مدنية وعسكرية وسياسية، زيادة على مخططات تروم اختطاف سبعة آخرين و41 سطو مسلح.”

وألقى الخيام الضوء على أن “1354 مغربيا التَحقُوا بصفوف الجماعات الإرهابية، 246 منهم لقوا حتفهم على الأراضي السورية إلى جانب 40 في العراق، فيما عاد 156 آخرين إلى المغرب. مبرزا أن 185 سيدة مغربية التحقن بتنظيم داعش بالعراق والشام الإرهابي مرفقات بـ135 طفلا يتم تجنيدهم وإعدادهم للقتال.”

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